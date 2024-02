Omc | prosegue il potenziamento | Impianto giovane | con un futuro Qui portiamo lavoro e assunzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dopo la cerimonia per la posa della prima pietra per l’avvio dei lavori di riqualificazione della tratta ex Fcu Perugia – Terni, il vicepresidente del consiglio e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, insieme all’Ad di Trenitalia Luigi Corradi, e Gianpietro Strisciuglio e Pietro Diamantini, ha fatto tappa alle Officine Manutenzioni Cicliche di Foligno. "Unche per ilnon avrà nessun problema. Non siamo quì – ha spiegato Salvini - in questo, simbolo della città per dare ‘pacche sulle spalle’ ma per portare". Garanzie per le, confermate dall’ad di Trenitalia Corradi che ha lasciato capire che : "A breve, i livelli occupazionali dell’potranno contare su una ...