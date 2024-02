Olimpia Milano | Coach Messina | Una bellissima vittoria | ma non voglio enfatizzarla o sminuirla”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024)Ettorecommenta la partita dell’, che ha vinto per 81-76 sul Real Madrid: “, contro i Campioni d’Europa. Bella per noi, per i tifosi, per tutti. Abbiamo giocato un primo tempo eccezionale, poi la differenza rispetto ad altre volte è che nel terzo quarto il punteggio è stato in equilibrio. L’ha vinto il Real Madrid ma non puoi pensare che non rimonti una squadra come quella. A guidarla è stato Rodriguez, con la sua presenza, la personalità, i tiri. E’ eccezionale. Il quarto periodo è stato difficile perché avevamo alcuni giocatori stanchi. Ma penso che nei quattro minuti finali la difesa sia salita di tono e ci abbia consentito di vincere la partita. Ovviamente Shields e Mirotic hanno segnato 50 punti in due contro il Real Madrid. E’ una ...