Officina per demolizione auto sequestrata nel Napoletano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnaper ladellefuori uso è statadai carabinieri forestale a Quarto (Napoli) nell’ambito dell’attività di controlli coordinata dal gruppo CC Forestale della provincia di Napoli. Secondo gli accertamenti degli investigatori c’era una inadeguata viabilità all’interno dell’azienda per ostruzione degli spazi con rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi depositati sui piazzali. Contestato anche il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal titolorizzativo con particolare riferimento alle aree di lavorazione ed a quelle di stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi tra cui veicoli fuori uso non bonificati, ricambie motori non bonificati. E ancora il mancato smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti ...