Nuovo Stadio Milan – Avvenuto l’acquisto dei terreni | ecco cifre e dettagli

Invece il Milan è in salute, cresce, e vuole aiutare il calcio italiano a ripartire”. Nuovo stadio Milan, l’annuncio di Furlani: “Grande progetto a San Donato” Il Ceo del Milan ha poi affrontato il ...Il progetto del nuovo stadio del Milan a San Donato: 70.000 posti, infrastrutture all’avanguardia e servizi esclusivi per un’esperienza unica. Milano si appresta a scrivere una nuova pagina nella ...Bene, forse ne occorre uno nuovo È da più di cinque anni che lavoriamo per dare al Milan un nuovo stadio e abbiamo dimostrato che per noi è una priorità. È fondamentale per il futuro del Club, per ...