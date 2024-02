Nuovo stadio Milan | addio San Siro | acquistata l’area di San Donato Milanese

(Di venerdì 9 febbraio 2024)o, 9 febbraio 2024 – Passo decisivo delnel progetto della realizzazione di una Sanese. Il club rossonero, oggi di proprietà del gruppo americano RedBird, avrebbe acquistato il terreno nella città alle porte dio dove dovrebbe sorgere un impianto da oltre 70mila posti. L’indiscrezione Fra i primi a dare la notizia è stato Carlo Pellegatti, storica voce delle radiocronache fra anni ‘80 e ‘90 ma anche giornalista benissimo informato di coseiste. “Ieri potrebbe essere stato un giorno fondamentale per la storia del– questo, parole testuali, l’aggiornamento pubblicato sul canale YouTube da Pellegatti – Vi dò questa notizia: il, attraverso SportCityLife, ha ...

Il presidente De Laurentiis ha lanciato l’idea del progetto per un Nuovo stadio . Un’idea che il Napoli coltiva da tempo la volontà di costruire un ... (ilnapolista)

stadio del Milan . Nell’iter per la costruzione del nuovo impianto a San Donato , come scrive 'Tuttosport', ecco la richiesta di un referendum (pianetamilan)

L’operazione Nuovo stadio del Milan entra nel vivo. La società rossonera ha acquistato il terreno nel quale ha intenzione di far sorgere la propria ... (ilfattoquotidiano)

Milan acquistato il terreno per il nuovo stadio Il Milan si avvia a costruire in solitudine il proprio stadio a San Donato. Lo scorso 25 ... (terzotemponapoli)

Un passo UFFICIALE verso il Nuovo stadio . Nella giornata di ieri il Milan , attraverso SportCityLife, ha firmato il rogito per l'acquisto... (calciomercato)

Novità importanti sul progetto stadio del Milan, che dovrebbe sorgere nel comune di San Donato Milanese come ormai deliberato.La questione stadio in casa Milan continua ad essere uno degli argomenti di maggior interesse, accedendo sempre più la curiosità da parte di tutto l’ambiente rossonero. La società lombarda si prepara ...I rossoneri si allontanano sempre di più da San Siro: il sindaco della cittadina dove sorgerà il nuovo impianto ha parlato in conferenza stampa ...