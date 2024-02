Nuovo stadio del Milan | il club ha comprato il terreno di San Donato Ecco quanto è costato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’operazionedelentra nel vivo. La società rossonera ha acquistato ilnel quale ha intenzione di far sorgere la propria casa: la firma del rogito per l’area San Francesco, nel comune di San, è avvenuta giovedì. Nel progetto ilprevede di inaugurare ilimpianto nel 2028. Stando aaveva annunciato nelle scorse settimane il sindaco della città alle porte dio, Francesco Squeri, ildelavrà 70mila posti e nell’area sorgeranno anche un albergo, spazi per la ristorazione, uno store dele un museo. Previste anche altre opere come un auditorium, due parcheggi per un totale di 3.500 posti e una ...