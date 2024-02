Nuovi tentativi di truffa al telefono | attenzione a Ameglia e Romito Magra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sarzana (La Spezia) 9 febbraio 2024 - Chiamano al numero telefonico di casa spacciandosi per rappresentanti delle forze dell’ordine, in particolare carabinieri, e chiedono un incontro urgente. La scusa è quella di un figlio oppure un famigliare che ha commesso qualcosa di irregolare e c’è bisogno di un colloquio per risolvere la situazione in fretta. Naturalmente si tratta di una scusa per poter avvicinare le persone, in particolare gli anziani, e poi entrare in casa. I carabinieri, quelli veri, contattati da diverse persone hanno chiesto quindi immediatamente la collaborazione al Comune diper lanciare un appello e mettere in guardia i residenti dima non solo. L’amministrazione comunale amegliese ha utilizzato il sistema di allerta telefonico solitamente in funzione in caso di maltempo . Il consiglio dei militari è quello di non dare ...