Nuovi attacchi Usa contro obiettivi Houthi nello Yemen

(Di venerdì 9 febbraio 2024) (Adnkronos) – Le forze armate statunitensi hanno nuovamente attaccato diversidella milizia militante islamica. Sono stati effettuati "settequattro navi di superficie senza pilotae sette missili da crociera mobili antinave pronti a lanciarenavi nel Mar Rosso", secondo una dichiarazione del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) su X. Le navi e i missili da crociera sono stati rilevati nelle areellate daglie sono stati valutati come una minaccia diretta per le navi militari e mercantili statunitensi. Il Centcom ha aggiunto che le azioni "proteggeranno la libertà di navigazione e renderanno le acque internazionali più sicure per la Marina americana e le navi mercantili". "I movimenti delle navi israeliane si sono fermati completamenteStretto di Bab al-Mandab e nel Mar Rosso e questa è una nostra vittoria", ha dichiarato intanto il leader degli, Abdul-Malik al-, in un discorso tv in cui ha definito "evidenti" le perdite economiche "subite dal nemico a causa delle operazioni dello". Secondo il leader dei ribelli, citato dal sito dell'emittente al-Masirah, questa settimana glihanno condotto cinque operazioni. Abdul-Malik al-ha sottolineato che "Israele, insieme agli Stati Uniti e al Regno Unito sono stati i Paesi più colpiti" dalle operazioni nel Mar Rosso. "Le affermazioni degli Stati Uniti e del Regno Unito sulla protezione della navigazione internazionale sono bugie", ha aggiunto al-, ribadendo che "le operazioni continueranno finché persisteranno l'aggressione israeliana e l'assedio a Gaza".