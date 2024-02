Nuova gaffe per Biden | l’egiziano al-Sisi diventa il presidente del Messico – Video

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ildegli Stati Uniti Joeha fatto erroneamente riferimento alegiziano Abdel Fattah al-come “del”: “Come sapete, ildelnon voleva aprire i confini agli aiuti”, ha dichiaratoriferendosi alla crisi umanitari a Gaza. “Io gli ho parlato, e l’ho convinto ad aprire le porte”. LadelUsa, che segue di pochi giorni un episodio simile – quandoconfuse ilfrancese Emmanuel Macron con l’exdi quel Paese, Francois Mitterrand – ha destato ancor più scalpore in quanto ilvi è incappato poco dopo ...

nuova gaffe per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden . Il quale, parlando alla Casa Bianca con i rappresentanti della comunità ebrea per ... (ilgiornaleditalia)

Fedez durante Muschio Selvaggio ha mostra to la faccia di Davidone, hater del figlio del rapper, ma la foto era quella di Wazza, utente del Twitter ... (movieplayer)

Biden riferisce di un suo discorso al G7 del 2021 con Helmut Kohl . Ma al summit c'era Angela Merkel e non il defunto cancelliere tedesco. Pochi ... (ilgiornale)

Imbarazzo alla Casa Bianca: svelato un report segreto su Joe Biden e i suoi presunti problemi di memoria. La smentita e la nuova gaffe. Nuovi problemi per il presidente degli Stati Joe Biden. Nel ...Il motivo sono alcune osservazioni sulle facoltà mentali del presidente e soprattutto sulla memoria. Le ripetute gaffe di Biden sono note, ma ora c'è un procuratore speciale, Robert Hur, che scrive ...Nuova gaffe di Joe Biden. Parlando in conferenza stampa della situazione a Gaza, il capo della Casa Bianca ha detto Messico invece di Egitto: "Come sapete, ...