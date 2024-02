Nuova forte scossa nel parmense | magnitudo 4 1

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Unadi terremoto di4.1 ha colpito la zona di Parma, precisamente con epicentro a Calestano, oggi alle 13.06. Laè stata chiaramente avvertita dalla popolazione, generando preoccupazione ma, per fortuna, non sono stati segnalati danni a persone o strutture. La regione di Parma si trova in un’area dell’Italia settentrionale che occasionalmente è soggetta a eventi sismici. Tuttavia, non è frequente registrare scosse di unacosì elevata. La reazione immediata della popolazione, che ha avvertito distintamente la, testimonia l’impatto significativo di questo evento sismico sulla vita quotidiana della comunità. L'articolo proviene da The Social Post.