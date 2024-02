Nuova esercitazione Cina | Russia e Iran testano la cooperazione nell’Indo Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 febbraio 2024)preparano unacongiunta. Dal 2019 a oggi le esercitazioni che coinvolgono i tre Paesisono cambiate nella narrazione strategica che le circonda (e che è l’elemento centrale e caratterizzante). Cinque anni fa parlavamo di un tentativo di, poi negli anni abbiamo iniziato a parlare di prove per la, oggi siamo al punto che i tre Stati che guidano il blocco revisionista (dell’ordine globale occidente-centrico) stanno testando l’efficacia di quella– che è ormai consolidata. Ossia, l’attività formale si è sostanzialmente evoluta tra Mosca, Teheran e Pechino, anche dal punto vista militare ma non solo. Per dire, sono tutti ...