Nuova bufera su Sanremo Elena Cecchettin contro gli attori di Mare fuori | Da Baci Perugina

Alcuni amici della coppia si sono detti preoccupati per le condizioni in cui si trova la consorte del rapper. Una nuova forma di controllo? (ilgiornale)

Castell’Umberto è un comune di 3 mila abitanti, quindi il segretario è di quarta fascia e non di terza, come invece è stata inquadrata la dottoressa Casamento. A parte il trattamento economico, ...Una nuova bufera si abbatte, sia pur in maniera indiretta, sulla Juventus. Sono tre gli indagati della Procura di Torino con accusa di violazioni fiscali. Si tratta di John Elkann, n.1 di Exor che ...Il ministro va protetto a oltranza. E questo lo rende in prima battuta più solido. Ma come tutti i muri portanti è quello che da solo può far cadere mezzo ...