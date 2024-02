NUOTO sinCRONIZZATO | OTTIMI RISULTATI NELLA GARA IN TOSCANA Lerici Sport da applausi al ’Trofeo Opes’ di Poggibonsi | arriva una pioggia di medaglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Le sincronette delsi mettono in evidenza alorganizzato alle piscine comunali di(Siena), sotto la guida dell’allenatrice Victoria Poles e delle insegnanti di danza Erika Samueli ed Elira Zeqaj. Una giornata positiva per lene che sono tornate a casa con. Medaglia d’oro per la squadra degli Esordienti C composta da Giorgia Andreatta, Azzurra Bellotto, Nina Bonanni, Gaia Bonanni, Gaia D’Esposito, Agnese Di Gregorio, Giulia Pesci, Maddalena Ricciardi. Argento per il doppio di Esordienti A con la squadra composta da Alyssa Cicconi e Lara Giaccio. Secondio posto e medaglia d’argento anche per la squadra delle Ragazze scesa in vasca con Vittoria Ceretti, Asia D’Alessio, Giulia D’Ambrosio, ...