Nuoto artistico | Mondiali Doha 2024 | Cina in testa nei preliminari del duo misto libero Assente l’Italia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La coppia cinese composta da Wentao Cheng e Haoyu Shi ha ottenuto il miglior punteggio neidel duoaididi. Unica gara in cui, tra le altre cose, non c’era qualche nostro rappresentante al via. Assenti, infatti, Giorgio Minisini e Susanna Pedotti – che erano stati schierati nel duotecnico nei giorni scorsi. La coppia cinese ha totalizzato 215.2042 punti, piazzandosi davanti agli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu/Mireia Hernandez Luna a 202.6041. Terza posizione per i messicani Trinidad Meza Rodriguez/Diego Villalobos Carrillo con 183.48.13 I RISULTATI DI GIORNATA SportFace.

