Nuoto artistico | l’Italia si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024! Azzurre quinte ai Mondiali | oro alla Cina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Linda Cerruti, Marta Iacoaccci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino. Questi i nomi delle otto etoile, che oggi erano chiamate a trovare leggiadria e precisione nella loro routine della Finale mondiale del programma libero dela Doha. All’Aspire Dome della capitale del Qatar, le ragazze guidate da Patrizia Giallombardo hanno rappresentato in vasca “The new world in which humanity will find itself in the future”, ovvero il nuovo mondo in cui si troverà l’umanità in futuro. Una routine molto impegnativa (50.1000 il coefficiente di difficoltà) e le nostre portacolori hanno dovuto affrontare con il sorriso sulle labbra sforzi non di poco conto, tra spinte e ibridi. Non perfette le ragazze nelle parti acrobatiche, ma l’importante è stato non ...