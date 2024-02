Nuoto artistico | Giallombardo | “La qualificazione olimpica ha un valore enorme | diversi incidenti di percorso nella preparazione”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Epilogo positivofinale del programma libero a squadre dei Campionati Mondiali 2024 diper l’Italia, che conquista un buon quinto posto e soprattutto una doppiaper i Giochi di Parigi. Oltre al team, stacca infatti automaticamente il pass a cinque cerchi anche il duo, raggiungendo così il contingente massimo. Le Azzurre, nonostante un paio di elementi a rischio durante la routine, hanno evitato i basemark ottenendo 282.4312 punti e conservando un postotop5 della graduatoria combinata iridata che prende in considerazione anche i risultati dell’acrobatico e del tecnico, tra i Paesi non ancora qualificati per le prossime Olimpiadi. Così il capitano Enrica Piccoli ai microfoni di Rai Sport dopo la gara: “Siamo quasi soddisfatte, nel ...

Martedì 6 febbraio, prima dell'inizio del Festival, Emma in collegamento da Sanremo ha svelato a tutta la squadra, riunita a bordo vasca in pausa dagli allenamenti in Qatar, ciò che avevano realizzato. A Doha, dove sono in corso i mondiali di nuoto, la squadra del sincronizzato azzurro scopre il video con la loro coreografia sulle note della canzone di Emma in gara Festival di Sanremo. La Nazionale Italiana di Nuoto Artistico, impegnata ai campionati mondiali in svolgimento a Doha, ha creato una coreografia sulle note di Apnea, brano di Emma in gara al 74esimo Festival di Sanremo.