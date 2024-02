Novità da Castel Volturno su Milan-Napoli | la notizia riguarda Mazzarri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Grande attesa in città per la prossima sfida di Serie A contro il: ilvuole continuare l’operazione rimonta. Non sarà una partita sicuramente decisiva per le sorti dell’una o dell’altra compagine, ma sicuramente il big match della prossima giornata di campionato di Serie A tra(in programma per domenica, 11 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio San Siro dio, ndr) può dare delle indicazioni importanti. La squadra di Walter, reduce dalla vittoria contro il Verona, intende continuare l’operazione rimonta, per cercare di avvicinarsi sempre più alla zona Champions League, obiettivo divenuto di vitale importante per programmare il futuro del club partenopeo. Contro i rossoneri, gli azzurri hanno la possibilità di poter portare a casa un risultato ...