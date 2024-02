Nona festa dello Sport Premio alla carriera a Stefano Borsacchi tennis

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un appuntamento immancabile nel calendario degli eventi del Comune di Vicopisano, domani alle 16 torna la, giuntasuaedizione e quest’anno patrocinata anche dae Salute che sarà presente, con le associazioni che hanno dato vita al progetto, gratuito e per tutti,nei parchi nello spazio verde di Lugnano. Tra i premiati, che riceveranno il riconoscimento dalle mani del sindaco Matteo Ferrucci e del vice con delega allo, Andrea Taccola, c’è, preparatore atletico della Nazionale di, che reduce da numerosi ed entusiasmanti successi e che con il comune vicarese ha un legame stretto, riceverà il...

Non si è lasciata sconfiggere né dalla Seconda Guerra Mondiale né dal Covid e lo scorso 5 febbraio ha spento 104 candeline tra palloncini colorati, fiori profumati e torta al cioccolato, festeggiata ...Grande festa a Saponara per i cento anni di nonna Agata. La signora Agata Messina nasce a Rometta in una contrada denominata Pollara, piccolo insediamento rurale frontistante la frazione S. Pietro del ...Nona edizione del Carnevale di Pace con sfilata ieri a Firenze, nel quartiere di San Donato a Novoli. Quest’anno il carnevale riunisce 16 comunità presenti sul territorio nel nome della fratellanza ...