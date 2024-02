“Non vinco io | ma lui” Sanremo 2024 | l’annuncio di Angelina Mango | che è tra i favoriti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Aè una delle favorite assolute al successo della kermesse musicale. Nella classifica della top five della terza serata si è piazzata infatti al primo posto in classifica, tra l’ovazione del pubblico dell’Ariston. Eppure lei è sempre e comunque estremamente umile, infatti ha rilasciato un’intervista nella quale ha spostato l’attenzione su un altro collega. Infatti, dopo la puntata dell’8 febbraio diha accettato di farsi intervistare da Davide Maggio e ha svelato chi sarà secondo lei il possibile vincitore. Ma ha approfittato di questa occasione anche per spiegare i motivi che l’hanno convinta a partecipare al Festival. Tra l’altro, nella quarta serata dedicata alle cover emozionerà ...

"Voglio solo essere me stesso" ha detto il cantante romano, al suo esordio a Sanremo con “Tutto qui”. E in conferenza stampa ha scherzato con i giornalisti: “Se non vinco mi dispiace, ma non per me, p ...«Le frasi ascoltate martedì su quel palco sono roba da Baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha niente a che vedere con la ...Siccome "squadra che vince non si cambia", Spike Lee e Denzel Washington hanno deciso di unire nuovamente le forze, il primo in qualità di regista, co-sceneggiatore e produttore esecutivo, il secondo ...