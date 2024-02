Non parliamo abbastanza delle emissioni di metano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il(CH4) è il secondo gas serra più impattante per il riscaldamento globale e i dati dicono che dal 2007 le sue concentrazioni sono aumentate rapidamente, raggiungendo livelli record nel 2023., nello specifico, di millenovecentodue parti per miliardo (ppb), frutto di un incremento di undici parti per miliardo rispetto al 2022. Le conseguenze di questo fenomeno sono svariate, partendo ovviamente dalle temperature atmosferiche. Lo scorso anno, il più caldo di sempre, è stato caratterizzato da un aumentotemperature pari a 0,9 gradi superiori alla media del periodo 1991-2020, con il settembre più rovente nella storia in Europa (fino a 2,5 gradi centigradi sopra la media) ed eventi meteorologici estremi più frequenti, imprevedibili e intensi. Il 2024, per colpa della sovrapposizione tra El Niño e il riscaldamento ...