Non il solito bar | in una via nascosta di Ostia c' è una caffetteria da scoprire

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Non si giudica un locale dall’insegna. Dovrebbe diventare un nuovo proverbio popolare, un mantra da tenere a mente ogni volta che si passa di fronte a un locale; altrimenti, si perderebbero tanti tesori nascosti in periferia. Come L’Angolo del Caffè di, zona del litorale romano, un bar apparentemente come tanti ma che in realtà è un’oasi felice per tutti i cultori del caffè. L'Angolo del Caffè, il caffè specialty aGettonata d'estate per il suo lungomare,è un gigantesco quartiere che vive di un animo tutto suo, pur essendo ufficialmente parte della Capitale. Una periferia dove concetti come quello dicontemporanea sono ancora ben lontani dall’attecchire. Ma i fratelli Emanuele e Sabrina Merella ci hanno puntato comunque, e così quel bar di famiglia aperto nel 1998 ha trasformato ...