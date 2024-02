Non giocherà mai più | rifiuta la cessione | fuori rosa subito

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dopo averto laora rischia di finiresquadra: momento complicato per il centrocampista Dall’esultare allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ di Napoli al finire: questa l’incredibile parabola di uno dei calciatori più sottovalutati dell’intero campionato italiano, capace lo scorso anno di compiere un grande salto di qualità. Serie A, finisce(LaPresse) – Cityrumors.itL’ultimo periodo è stato però molto complicato, lo dicono i numeri. Non a caso aveva chiesto laa titolo definitivo per diventare finalmente titolare e protagonista, quello che sognava da diversi anni. Le proposte gli sono arrivate sin da, ma lui le hate chiedendo altre destinazioni. In ...