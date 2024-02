Non deve avvicinarsi alla ex Viola subito il divieto per insultarla | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un’ora prima, nel pomeriggio di mercoledì, gli era stata notificata l’ordinanza relativa aldisua ex, ma il giovane, 27 anni, come se niente fosse, si è recato dragazza che in quel momento si trovava dal parrucchiere a Malnate. All’interno del negozio c’era la giovane e la mamma di lei, il ventisettenne ha cominciato ad insultarle. Alcuni passanti hanno sentito il tono minaccioso delle parole e hanno chiamato i carabinieri. Anche i militari arrivati sul posto sono stati "accolti" dalle minacce del giovane che è stato. Ieri mattina,comparso in Tribunale a Varese per l’udienza di convalida, in aula ha reso spontanee dichiarazioni, "Chiedo scusa – ha detto - Non succederà più". Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto. Richiesta accolta dal giudice. R.F.