“Non attaccheremo la Nato” Cosa ha detto Putin a Tucker Carlson

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Negli ultimi giorni non s’è parlato d’altro a proposito di politica estera, ora è finalmente disponibile: parliamo dell’intervista a Vladimirrealizzata da. Lo scoop dell’ex giornalista di Fox News ha scateun enorme dibattito nelle ultime ore, considerando che si tratta del primo confronto tra il presidente russo e un giornalista occidentale dall’inizio della guerra in Ucraina. Dal conflitto con Kiev al confronto tra Joe Biden e Donald Trump, tanti i temi scottanti che saranno al centro del dibattito internazionale nei prossimi giorni. Uno dei passaggi più importanti riguarda l’invasione in Ucraina. “I bolscevichi hanno creato l’Ucraina sovietica, che fino ad allora non esisteva affatto. L’Ucraina è uno stato artificiale“, la versione di, che ritiene che “il ripristino ...

Tre fasi da 45 giorni ciascuna per lo scambio di ostaggi israeliani e detenuti palestinesi: la proposta di Hamas a Israele vuole portare alla fine della guerra ...Il gruppo The Kolors, con la canzone "Un ragazzo una ragazza", si prepara per il Festival di Sanremo. Dopo il successo estivo con "Italodisco", il trio cerca di consolidare la propria identità musical ...La crisi in Medio Oriente si acuisce dopo i numerosi attacchi di Stati Uniti e Regno Unito contro i siti Houthi in Yemen e le milizie filo iraniane in Iraq e Siria dei giorni scorsi. Washington ha pro ...