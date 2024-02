Nocera Superiore | annunciato Carnevale in Villa

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un Martedì Grasso pieno di eventi a. A partire dalla mattina, con la festa in maschera ad accompagnare la consegna della nuova area giochi incomunale, a corso Matteotti, per poi proseguire nel pomeriggio, al Centro Polivalente di via Russo, con il party diinclusivo per bambini ed anziani. Il Piano di riqualificazione dei parchi giochi, iniziato alcuni giorni fa, ha interessato lacomunale di corso Matteotti, l’area bimbi della piazzetta Marco Polo, la villetta di viale Europa e lo spazio giochi dell’area PEEP, mentre nei restanti spazi è stata prevista ordinaria attività manutentiva. Le attività di riammodernamento dei parchi gioco, precedute da una ricognizione complessiva dello stato dei luoghi, hanno previsto l’installazione di una nuova pavimentazione ...