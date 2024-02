No | l' uso di un dialetto non è un limite a Sanremo Ma se proprio ne hai bisogno | ecco la traduzione di I p’ me | tu p’ te

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) In questi giorni se ne sono sentite tante. Perciò…ladi I p’ me, tu p’ te, a uso di chi ne senta la necessità. Il tema, però, ha continuato a rimbalzare. Perché Geolier è in gara acon una canzone tutta in napoletano? Può? Perché un brano inoggi, nel 2024? La seconda domanda sulla presenza di I p’ me, tu p’ te un po' si auto-risponde. Se l'hai ascoltata dal palco dell'Ariston è evidente che sì, è possibile competere anche in. A rispondere alla prima domanda, invece, ci ha pensato il diretto interessato, Geolier, parecchie volte. Fin dagli inizi della sua carriera. E per sua fortuna non ha dovuto spiegarlo più di tanto a chi ascolta il suo genere, il rap, che vede le sue radici nella strada e per DNA accoglie qualsiasi tipo di linguaggio, quando addirittura ...