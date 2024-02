Niente “cassa” alla Planet Farms Il rogo non brucia i posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024)integrazione, la fattoria verticale di Cavenago rinuncia – nonostante ne avrebbe diritto – agli ammortizzatori sociali per la settantina di dipendenti che gravitano attorno nelle serre andate a fuoco due settimane fa per un guasto a un compressore. Un incendio impressionante, per fortuna, senza feriti. Ora, i fondatori, Luca Travaglini e Daniele Benatoff, lanciano un segnale preciso al personale, che non si vedrà ridotto lo stipendio. Fiducia è la parola d’ordine, mentre il gruppo spinge sull’acceleratore per inaugurare il secondo sito, a Cirimido, nel Comasco, 20mila metri quadrati di coltivazione, il doppio di quella brianzola. Apertura prevista a fine luglio, mentre sulla rinascita del capannone in via Santa Maria in Campo la riserva non è sciolta, le ...