Neve | pioggia e vento di burrasca | le previsioni meteo in Emilia Romagna

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Bologna, 9 febbraio 2024 – Continua l’allertaperin. Dopo il bollettino Arpae emanato per la giornata di oggi, venerdì 9 febbraio, ecco ancora venti diintensa per la giornata di sabato 10 febbraio. Prevista anchein Appennino. L’allerta gialla è valida dalla mezzanotte del 10 febbraio fino alla mezzanotte dell’11 febbraio. Riguarda le piene per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna e Ravenna; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena e Bologna; pernelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini. "Per la ...