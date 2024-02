Netanyahu | piano sgombero civili a Rafah

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 17.40 Il premier israelianoha ordinato alla Difesa di preparare i piani per evacuare idall'area di, nel Sud della Striscia di Gaza. "Per raggiungere gli obiettivi della guerra occorre eliminare i 4 battaglioni di Hamas a",ha detto"E' chiaro che una operazione potente aobbliga allodeidalle zone di combattimento. Serve un doppio: per l'eliminazione dei battaglioni di Hamas e per lodella popolazione civile". ha spiegato.