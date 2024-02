Netanyahu ordina piani di evacuazione dei civili da Rafah

Le notizie di mercoledì 7 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta . Netanyahu accusa: «Il 60% degli aiuti umanitari finisce nelle ... (corriere)

Le notizie di mercoledì 7 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Hamas apre sul rilascio degli ostaggi, per Tel Aviv «condizioni ... (corriere)

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Hamas rivendica l’attacco a Gerusalemme : ora «escalation della resistenza». Netanyahu ordina la distruzione delle case dei terroristi

Le notizie di giovedì 30 novembre sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Uccisi i due attentatori di Gerusalemme. Blinken in Israele per ... (corriere)