Nemmeno la malattia di Re Carlo fa riavvicinare William e Harry | cosa hanno deciso i Principi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Neppure ladi Resembra sia riuscita a far. Continua quindi il gelo tra iDolore su dolore per il sovrano ma anche per tutta la Royal Family in questo momento davvero così difficile. I sudditi sembrano essere molto preoccupati per le sorti del re così come per quelle della Principessa del Galles Kate Middleton. In pericolo sembrano essere proprio le sorti della stessa Corona inglese. ReIII con i figli e la Regina Consorte Camilla -Credits ANSA -Cityrumor.itI membri reali attivi, infatti, sarebbero troppo pochi e la maggioranza sono anche in avanti con l’età e quindi penalizzati dagli acciacchi del passare del tempo. Il Principee la Principessa del Galles Kate sarebbero i due più ...