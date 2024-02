Ndrangheta | sequestrati beni per quattro milioni a imprenditore residente in provincia di Arezzo

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – I Carabinieri del ROS e del Comandole dihanno eseguito un decreto di sequestro diemesso dal Tribunale di Firenze - Ufficio Misure di Prevenzione - su proposta della Procura Distrettuale di Firenze, nei confronti di unoriginario di Guardavalle (Catanzaro), da molti anniindie collegato alla cosca di 'denominata "cosca Gallace". In particolare, sono stati valorizzati gli esiti dell'operazione convenzionalmente denominata "geppo/calatruria" che nell'aprile 2021 ha visto l'esecuzione di 17 misure cautelari nei confronti di 17 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata all'estorsione, illecita concorrenza con violenza e ...

