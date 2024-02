Nba | Gallinari tagliato da Detroit A Los Angeles inaugurata la statua per Kobe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Milano, 9 febbraio 2024 – Danilonon resterà a. Sfuma quindi la possibilità di vedere con la maglia dei Pistons in contemporanea due azzurri (l'altro è Simone Fontecchio). Il classe '88, che era arrivato nella squadra con il peggior record della lega attraverso lo scambio con i Washington Wizars, è stato rilasciato, diventando così free agent. Il che significa che da adesso potrà accasarsi altrove. Magari in una contender per il titolo Nba. Oppure ai LosLakers, una delle formazioni che sembra aver manifestato il maggior interesse nei suoi confronti. L'ex New York e Denver, fra le altre, chiude la sua esperienza brevissima in quel di(appena sei presenze) con una media di 8.7 punti a partita, in nemmeno 15 minuti d'impiego ad allacciata di scarpe. Laper ...