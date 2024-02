NBA 2023 2024 | i Nuggets battono i Lakers | i Bucks cadono ancora Curry trascina al successo gli Warriors

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un giovedì pieno per la NBA, nelle prima metà di giornata impegnata al telefono in vista della trade deadline (QUI il resconto) e poche ore dopo in campo con nove partite. Uno dei match clou, nel giorno in cui a Downtown Los Angeles viene inaugurata la statua di Kobe Bryant, è la rivincita delle scorse Western Conference Finals tra, con Denver che vince 106-114 grazie a un Jamal Murray che al solito si dimostra un rebus di difficile risoluzione per la difesa losangelena. 29 punti, 7 rimbalzi, 11 assist per la guardia di Denver, ben assistito dal solito Jokic da 24+13+9 e dai 27 punti di Michael Porter Jr. Ai– orfani di Russell – non bastano i 32 di Daviss e i 25 di LeBron James. RISULTATI E CLASSIFICHE Tra chi insegue iper un posto ai play-in ci sono i Golden State ...