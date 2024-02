Nations League 2024 2025 | il calendario dell’Italia | date e orari di tutte le partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dopo il sorteggio effettuato ieri a Parigi, quest’oggi l’UEFA ha ufficializzato ildella fase a gironi della. L’Italia, inserita nel Gruppo 2 della Lega A, esordirà venerdì 6 settembre in un big match esterno contro la Francia, per poi vedersela pochi giorni dopo – lunedì 9 – contro Israele. A ottobre altri due match in Italia (il 10 con il Belgio, il 14 con Israele), mentre il 17 novembre gli azzurri chiuderanno il girone ospitando i transalpini, tre giorni dopo la trasferta in Belgio.ITALIAPrima giornata: Francia-Italia (venerdì 6 settembre– ore 20:45) Seconda giornata: Israele-Italia (lunedì 9 settembre ...