Nasconde l’auricolare nell’orecchio per un esame | ma finisce all’ospedale | non riusciva a estrarlo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) È stato scoperto dall'esaminatore e denunciato dai finanzieri del comando provinciale di Como: per affrontare l'scritto della patente di guida, un 25enne aveva nascosto un micro-auricolare nelle orecchie e una videocamera all'interno del giubbotto.

Ne dà notizia il Confartigianato Firenze che in una nota “non nasconde l’emozione di ascoltare e incontrare il Santo Padre”. La Presidente Serena Vavolo: “Le parole di Papa Francesco sono sempre fonte ..."Un nuovo colore" è l’evento artistico realizzato da Fondazione Auxilium Trapani, che vede l’inaugurazione dello spazio espositivo lunedì 19 febbraio a partire dalle ore 16.00, presso i locali di ...Grazie alla tecnologia della cattura e stoccaggio della CO2, Ccs, si contribuirà a decarbonizzare i settori hard-to-abate e a raggiungere gli obiettivi Net Zero. A Ravenna, per esempio, si andranno a ...