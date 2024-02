Napoli | auto si ribalta | 1 morto | 2 feriti

Auto sequestrata, documenti di circolazione e assicurazione risultati in regola. Indagini in corso per chiarire la dinamica. La salma è stata portata al 2° Policlinico di Napoli per gli esami ...Incidente stradale nella notte a Casalnuovo, in provincia di Napoli, in via Tavernova, dove è morto il 22enne Maurizio Napolitano, e sono rimasti feriti due amici, entrambi di Cicciano.Auto sequestrata, documenti di circolazione e assicurazione in regola. Indagini in corso per chiarire dinamica. La salma è stata portata al 2° policlinico di Napoli per gli esami autoptici.