Napoli | totoallenatore | Pioli…

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Aspettando Milan-, da www.sportmediaset.it E se domenica sera Stefano Pioli affrontasse per l’ultima volta il club prtenopeo da avversario? Solo un pensiero perché, ha chiarito, al futuro della panchina azzurra penserà ad aprile, intanto però Aurelio de Laurentiis, scrive il Mattino, ha cominciato a seguire con grande attenzione l’attuale tecnico del Milan che, evidentemente, potrebbe lasciare i rossoneri a fine stagione. Fin qui nulla di strano: ilcerca un allenatore per il dopo-Mazzarri e si guarda intorno, individua qualche papabile e verifica i margini di trattativa. Quindi, in ordine di preferenza, Antonio Conte, praticamente irraggiungibile, Vincenzo Italiano (con il ds Meluso), Gian Piero Gasperini o, appunto, Stefano Pioli, uno che De Laurentiis apprezza particolarmente da quando, lo scorso anno, è riuscito a eliminare ...

