Napoli su Gollini, si lavora al riscatto dall’Atalanta (Di venerdì 9 febbraio 2024) Il Napoli è soddisfatto di Gollini e vuole riscattarlo dall’Atalanta: servono 5-6 milioni per convincere i bergamaschi, la trattativa è avviata. Napoli – Il Napoli è intenzionato a trattenere Pierluigi Gollini, riscattandolo a titolo definitivo dall’Atalanta. Il portiere in prestito ha convinto gli azzurri, che vogliono acquistarne il cartellino. La valutazione fatta dai bergamaschi è di circa 7 milioni di euro, ma il Napoli proverà ad ottenere uno sconto tra i 5 e i 6 milioni per chiudere l’affare. Trattativa che è già partita tra i club. Gollini si è ritagliato spazio causa infortunio di Meret e ha dimostrato personalità e qualità: il profilo giusto per il futuro della porta azzurra. Il club è soddisfatto e lavora al ... Leggi tutta la notizia su napolipiu (Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilè soddisfatto die vuole riscattarlo: servono 5-6 milioni per convincere i bergamaschi, la trattativa è avviata.– Ilè intenzionato a trattenere Pierluigi, riscattandolo a titolo definitivo. Il portiere in prestito ha convinto gli azzurri, che vogliono acquistarne il cartellino. La valutazione fatta dai bergamaschi è di circa 7 milioni di euro, ma ilproverà ad ottenere uno sconto tra i 5 e i 6 milioni per chiudere l’affare. Trattativa che è già partita tra i club.si è ritagliato spazio causa infortunio di Meret e ha dimostrato personalità e qualità: il profilo giusto per il futuro della porta azzurra. Il club è soddisfatto eal ...

