Napoli | presidio sotto la sede della Regione | “Serve un reddito regionale | la situazione sociale è sempre più drammatica”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) A, davanti alladel ConsiglioCampania, gli ex percettori deldi cittadinanza hanno dato vita a unper chiedere di sbloccare due proposte di legge regionali che prevedono l’introduzione di un. “Ci sentiamo sfruttati,pagati ed emarginati” hanno detto i manifestanti. “Lanella nostradiventa ogni settimanapiù, i provvedimenti del governo Meloni stanno dimostrando quello che era facilmente prevedibile. La distinzione tra occupabili e non occupabili è del tutto aleatoria”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La cancellazione del reddito di cittadinanza ha causato notevoli difficoltà nel pagamento dei fitti degli appartamenti, delle bollette delle utenze e dei tributi e per questo motivo oggi sono scesi in ...