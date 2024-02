Napoli | Mazzarri recupera tre pedine importanti in vista del Milan

Il tecnico azzurro, Walter Mazzarri , ha scelto di non dire la sua prima del match cruciale Milan-Napoli , in programma domenica a San Siro. Il ... (napolipiu)

Scopri le alternative di Mazzarri per Milan-Napoli : il dubbio Politano e il duello atteso con Leao. Un’incognita avvolge la formazione del Napoli in ... (napolipiu)

Importante notizia arrivata per il Napoli , Mazzarri sarà sicuramente felice e ora cambia tutto in vista della gara con il Milan. Importanti novità ... (spazionapoli)

Tentazione forte, anche perché con i tre dietro il Napoli ha tenuto quasi a zero tiri Fiorentina ...Kvara più accentrato a cercare la via del gol. Lì dove piace a Mazzarri, lì dove domenica scorsa ha ...Walter Mazzarri inizia a tirare le somme dopo gli allenamenti settimanali: resta poco tempo per scegliere l'undici titolare per domenica. Milan-Napoli è una partita da non sbagliare. A San Siro, ...Il Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime di formazione per il Napoli, atteso alla sfida esterna contro il Milan: "Sul campo Mazzarri prepara la sfida contro il Milan. Prende corpo la difesa a tre ...