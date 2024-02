Napoli | intesa Comune-Soprintendenza-Procura sui beni culturali | mappatura di tutti i monumenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Una stretta collaborazione istituzionale per assicurare la migliore tutela al vasto patrimonio dideldi. È questa la finalità del protocollo d’sottoscritto oggi a Palazzo San Giacomo dal sindaco Gaetano Manfredi, daltore della Repubblica diNicola Gratteri e dal direttore generale dellaArcheologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana diLuigi La Rocca. Per gli immobili e i siti d’interesse archeologico, architettonico, artistico e storico di proprietà delsaranno avviati uno scambio di informazioni e interventi finalizzati ad una gestione sempre più ispirata a criteri di legalità e trasparenza. Tra gli obiettivi delle ...