Napoli | il ritorno di Anguissa fondamentale per ritrovare la pressione alta Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Domenica sera il big match tra Milan ea San Siro. A Sky fanno il punto sulle due squadra, per ilc’è Massimo Ugolini, inviato di Sky che segue da vicino il club di De Laurentiis. Il giornalista ha analizzato tutti i reparti del. Le indicazioni di formazione contro il Milan Le parole di Ugolini: «Kvara, Simeone e poi dubbi su Politano? Si e su anche su Zielinski. Insieme a Meret e Olivera, il polacco ha svolto tutto l’allenamento in gruppo. Ovviamente il portiere ma soprattutto Zielinski, di cui consociamola situazione, possono mettere in difficoltà Mazzarri. Se Politano dimostra di essere in forma, può far propendere Mazzarri per un centrocampo a 4. Altrimenti l’opzione del centrocampo a 5 con Di Lorenzo sulla linea di centrocampo e ballottaggio tra Zielinski e Cajuste. L’unica certezza è che c’è la concreta ...