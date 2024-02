Napoli | Enzo Gambaro | “Spero che con l’identità di Mazzarri…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il doppio ex di Milan-è intervenuto su Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Rossoneri e partenopei stanno vivendo una stagione un po’ sottotono. A mio avviso la squadra di Pioli avrebbe potuto lottare per lo scudetto. Mazzarri? Con la sua idea diversa rispetto ai precedenti allenatori,che si riesca ad avere un’identità per arrivare almeno quarto. La qualificazione in Champions secondo me è assolutamente alla portata degli azzurri. Per me il tecnico del, che stimo molto, fa bene a giocare con la difesa a tre ed anzi avrebbe fatto bene a impostare questo sistema di gioco sin dal primo giorno del suo insediamento”. Ilsenza Kim… “Si è perso tempo -continua- ...