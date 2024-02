Napoli | dramma di San Giovanni | la moglie uccisa con 40 coltellate

Dopo le notizie degli ultimi giorni che lo hanno coinvolto in una rissa, Lavezzi non smette di far parlare di sé: le ultime. Le voci intorno a ... (rompipallone)

Ieri, sabato 23 dicembre 2023, in via Marina a Napoli si è verificato un violento incidente stradale. Un uomo di 54 anni, residente nei Quartieri ... (teleclubitalia)

A Napoli , davanti alla sede del Consiglio regionale della Campania, gli ex percettori del reddito di cittadinanza hanno dato vita a un presidio per ... (ilfattoquotidiano)

Ha ucciso la moglie Ewa Kaminska, 48 anni, polacca di Sztum, con oltre quaranta coltellate Pasquale Pinto, l'ex guardia giurata di 55 anni che ieri ha tenuto in apprensione Napoli. Dopo avere ...Gli ex percettori disperati chiedono una legge regionale per il sostegno a reddito come quella fatta dalla Regione Puglia ..."A Napoli c'è un problema di violenza, ma paragonarla a una città del Sud America è un'affermazione forte che non condivido e ...