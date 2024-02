Napoli | dodici appartamenti sgomberati per infiltrazioni al Vomero

(Di venerdì 9 febbraio 2024)sono statial civico 113 in via Francesco Solimena, nel quartieredove, probabilmente per infiltrazione di acqua nel sottosuolo, un'ala dello...

Dodici appartamenti sono stati sgomberati al civico 113 in via Francesco Solimena, nel quartiere Vomero a Napoli dove, probabilmente per infiltrazione ...In un piccolo paese del Beneventano un’ottantenne appunta su un quadernone la sua vita.Dodici appartamenti sono stati sgomberati al civico 113 in via Francesco Solimena, nel quartiere Vomero a Napoli dove, probabilmente per infiltrazione di acqua nel sottosuolo, un'ala dello stabile - a ...