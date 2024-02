Napoli | De Laurentiis | «Ecco perché la A a 18 squadre non risolverebbe i problemi»

Nello scorso mercato invernale, Aurelio De Laurentiis ha cercato di potenziare la squadra del Napoli , assumendo un ruolo attivo in diverse ... (dailynews24)

Aurelio De Laurentiis dà la propria ricetta per rilanciare il calcio italiano. A margine di un evento in Senato, il presidente del club... (calciomercato)

Aurelio De Laurentiis ha fatto una promessa alla sua squadra che verrà mantenuta soltanto in caso di qualificazione in Champions League È ... (spazionapoli)

Napoli - premio Champions da De Laurentiis. Casting panchina : spunta anche Pioli

Il Napoli che verrà dovrà giocare la Champions League per poter continuare a sognare in grande e, per questo motivo, Aurelio De... (calciomercato)