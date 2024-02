Napoletano FdI | carenza organico in gran parte uffici Anagrafe del Comune | la situazione è grave

Caserta . Non mi ha particolarmente appassionato la querelle tra Ciccio Vitiello e il sindaco Carlo Marino, frettolosamente impegnatosi in una ... (casertanotizie)

È stato depositato da Fratelli d’Italia, con il relatore Angelo Rossi, un emendamento al Milleproroghe, in accordo con il ministro Lollobrigida, che posticipa ...NAPOLI (ITALPRESS) – Esplosione e successivo incendio, la notte scorsa, in un appartamento a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che, nella vicina ab ...(ASI) “La Schlein oggi da Strasburgo ha avuto il coraggio di incolpare il governo Meloni per i danni al settore agricolo causati dagli eventi estremi, quali siccità e alluvioni, dovuti al cambiamento ...