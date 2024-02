Nail art per adolescenti | idee e consigli

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ecco le manicure per le ragazze di 12 anni. Unghie, manicure semplici e clean per ragazze di 12 anni su Donne Magazine.

Unghie rosso fiammante e dettagli con cuori: le manicure per San Valentino sono all’insegna dell'eleganza e del romanticismo. Leggi tutto Unghie ... (donnemagazine)

Un tempo si faticava a notarle, spesso avvolte da smalti nude e manicure minimali. Oggi, le unghie sono protagoniste dei look sul red carpet almeno ... (amica)

San Valentino si avvicina e tutto questo romanticismo contagia anche il beauty: dal make up all’acconciatura, anche le unghie si lasciano ... (iodonna)

S an Valentino si avvicina e tutto questo romanticismo contagia anche il beauty: dal make up all’acconciatura, anche le unghie si lasciano conquistare da manicure a tema. Per l’occasione, il rosso e ...Fin dal suo esordio sul palco dell'Ariston, BigMama ha sfoggiato delle unghie che hanno subito catturato l'attenzione del pubblico a casa.Complice la tendenza mob wife, tornano unghie leopardate. Ecco le nail art animalier più cool del momento da copiare.