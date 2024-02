Nagel non si rassegna e attacca il Ddl Capitali

Ai margini dei conti semestrali di Mediobanca. L’ad di Piazzetta Cuccia: "Così è difficilmente applicabile". Ma scorda la prassi anglosassone. Utile record di 611 milioni ...Post conti 2023 «non mi stupirei se anche il prossimo anno ci potesse essere spazio per un extra-dividendo», annuncia il direttore generale, Angelo Campani, osservando che per ora sul mercato non ci s ...L’attenzione dell’istituto di credito guidato dal ceo Alberto Nagel per i mesi a venire è per la gestione dei risparmi e dei patrimoni, il coordinamento fra il wealth management e il corporate e ...